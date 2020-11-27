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WTA объявит об изменении категорий турниров

Теннис
(1 голосов)

Это состоится 2 декабря

WTA объявит об изменении категорий турниров
Новина українською

После нескольких лет обсуждений Женская теннисная ассоциация приняла решение изменить категории турниров в соответствии с мужскими аналогами. Турниры Premier Mandatory и Premier 5 станут категорией WTA 1000. Турниры Premier войдут в категорию WTA 500, International — WTA 250, 125k – WTA 125. Официальное объявление будет сделано 2 декабря, пишет Marca.

Таким образом, в одну категорию WTA 1000 войдут четыре турнира серии Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Пекин), а также соревнования Premier 5 (Доха/Дубай, Рим, Монреаль/Торонто и Ухань).

Изменится ли вместе с названием система начисления очков, пока не сообщается.

Напомним, что с 1988 по 2009 год турниры WTA также были разделены на четыре категории, но по другому принципу. Все три нынешние категории Premier входили в серии Tier I и Tier II, а категория International объединила турниры Tier III и Tier IV.

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В статье: WTA
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