Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плишкова начала сотрудничать с бывшим тренером Ястремской
Об этом она сообщила на странице в соцсети
Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая завершила сезон-2020 на шестой строчке рейтинга WTA, анонсировала начало совместной работы с немецким специалистом Сашей Бажиным.
"Команда Плишковой 2021", — подписала Плишкова фото, опубликованное на её странице в "Инстаграме".
Напомним, что в сентябре 2020 года Бажином прекратил сотрудничество с Даяной Ястремской, с которой работал с ноября 2019 года. Под его руководством 20-летняя украинка выиграла 15 матчей из 23 проведённых.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- "Для тех, кто жалуется". Мальдини – о том, как Марадона, несмотря на запреты, сыграл на убитом поле
- Украина опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА
- Стаховский после технического поражения сборной Украины обратился к Федереру и Вавринке
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...