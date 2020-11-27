Плишкова начала сотрудничать с бывшим тренером Ястремской

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая завершила сезон-2020 на шестой строчке рейтинга WTA, анонсировала начало совместной работы с немецким специалистом Сашей Бажиным.

"Команда Плишковой 2021", — подписала Плишкова фото, опубликованное на её странице в "Инстаграме".

Напомним, что в сентябре 2020 года Бажином прекратил сотрудничество с Даяной Ястремской, с которой работал с ноября 2019 года. Под его руководством 20-летняя украинка выиграла 15 матчей из 23 проведённых.