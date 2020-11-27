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Плишкова начала сотрудничать с бывшим тренером Ястремской

Теннис
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Об этом она сообщила на странице в соцсети

Плишкова начала сотрудничать с бывшим тренером Ястремской
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова, которая завершила сезон-2020 на шестой строчке рейтинга WTA, анонсировала начало совместной работы с немецким специалистом Сашей Бажиным.

"Команда Плишковой 2021", — подписала Плишкова фото, опубликованное на её странице в "Инстаграме".

Напомним, что в сентябре 2020 года Бажином прекратил сотрудничество с Даяной Ястремской, с которой работал с ноября 2019 года. Под его руководством 20-летняя украинка выиграла 15 матчей из 23 проведённых.

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В статье: Каролина Плишкова Саша Бажин
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