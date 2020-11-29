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Лима. Украинец Виталий Сачко проиграл в полуфинале турнира
Тяжелый матч
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №496) проиграл в полуфинальном матче одиночного разряда турнира в Лиме (Перу). Его обидчиком стал аргентинец Тиаго Августин Тиране (АТР №539).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу соперника нашего теннисиста. Матч продолжался 1 час 45 минут, украинец имел возможность 7 раз делать брейк на подаче соперника, но ни разу ею не воспользовался, зато проиграл 3 гейма на своей подаче.
Позже вечером Сачко в финале соревнований в парном разряде вместе со своим партнером по команде, американцем Колином Альтамирано уступил испанскому дуэту Сервантес / Роке-Баталья (3-6; 4-6).
Напомним, что ранее Тайсон и Джонс
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