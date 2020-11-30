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Костюк пропустит турнир в Дубае
Украинка не вернется на корт в этом году
Марта Костюк снялась с турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н в Дубае (7-13 декабря).
Ранее турнир в ОАЭ из своего календаря вычеркнула и Леся Цуренко.
Таким образом, единственной украинкой на Al Habtoor Tennis Challenge станет Ангелина Калинина, которая в Дубае будет стартовать из квалификации.
Ранее UA-Футбол
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