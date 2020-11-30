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Костюк пропустит турнир в Дубае

Теннис
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Украинка не вернется на корт в этом году

Костюк пропустит турнир в Дубае
Новина українською

Марта Костюк снялась с турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н в Дубае (7-13 декабря).

Ранее турнир в ОАЭ из своего календаря вычеркнула и Леся Цуренко.

Таким образом, единственной украинкой на Al Habtoor Tennis Challenge станет Ангелина Калинина, которая в Дубае будет стартовать из квалификации.

Ранее UA-Футбол сообщал, что два украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР.

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В статье: теннис Марта Костюк
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