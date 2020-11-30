Костюк пропустит турнир в Дубае

Марта Костюк снялась с турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000+Н в Дубае (7-13 декабря).

Ранее турнир в ОАЭ из своего календаря вычеркнула и Леся Цуренко.

Таким образом, единственной украинкой на Al Habtoor Tennis Challenge станет Ангелина Калинина, которая в Дубае будет стартовать из квалификации.