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Федерер, Джокович и Надаль: лучшие удары 10-летия на Итогового турнира. ВИДЕО
На ATP Finals всегда хватало шедевров
YouTube-канал Tennis TV представил подборку самых эффектных ударов от всех участников Итогового турнира за последние 12 лет.
В Лондоне за этот период сыграли 33 игрока, включая Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.
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