  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер, Джокович и Надаль: лучшие удары 10-летия на Итогового турнира. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер, Джокович и Надаль: лучшие удары 10-летия на Итогового турнира. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

На ATP Finals всегда хватало шедевров

Федерер, Джокович и Надаль: лучшие удары 10-летия на Итогового турнира. ВИДЕО
Новина українською

YouTube-канал Tennis TV представил подборку самых эффектных ударов от всех участников Итогового турнира за последние 12 лет.

В Лондоне за этот период сыграли 33 игрока, включая Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...