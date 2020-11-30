В ATP стартовала продажа билетов на Итоговый турнир-2021

Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что сегодня началась продажа билетов на матчи Итогового чемпионата АТР сезона-2021. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АТР.

"Обратный отсчёт до Nitto ATP Finals 2021 начинается. В рамках самого престижного восьмидневного турнира, который пройдёт с 14 по 21 ноября в Турине, будут соревноваться 8 лучших теннисистов и мужских пар года. Итоговый чемпионат также ознаменует историческую передачу соревнования замечательному итальянскому городу, который будет принимать финал тура с 2021 по 2025 год", — уточняется в письме.

Итоговый чемпионат АТР проходил в Лондоне с 2009 по 2020 год, после чего право на его проведение передали Турину. Соревнования будут проходить на стадионе Pala Alpitour Arena.

Журналист Энрико Мария Рива сообщил в своём "твиттере" стоимость билетов на ATP Finals в зависимости от категории. Цена на обычные билеты стартует от € 41,80, тогда как VIP-билеты на финал турнира обойдутся в € 422,40. Опция покупки билетов на весь турнир поступили в продажу в диапазоне от € 770 до € 1570.