Australian Open может стартовать 1 или 8 февраля

Решение о датах проведения Открытого чемпионата Австралии будет объявлено в ближайшее время. Возможно, уже завтра, 1 декабря, сообщает The Age.

Переговоры о проведении турнира близятся к завершению. По информации издания, пока ещё не исключена дата начала соревнований 25 января, но наиболее вероятно, что турнир "Большого шлема" стартует 1 или даже 8 февраля.

Ещё на минувшей неделе ATP объявила игрокам, что они смогут тренироваться в течение 14-дневного карантина. Это означает, что игрокам и их командам необходимо будет организовать безопасный способ передвижения из аккредитованных отелей до теннисного центра и обратно. Планируется, что отелей, куда поселят игроков, будет три. Арендовать частные дома с тренажёрными залами и тренировочными площадками теннисистам не позволят.