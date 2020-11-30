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Australian Open может стартовать 1 или 8 февраля
Все будет решено уже завтра, 1-го декабря
Решение о датах проведения Открытого чемпионата Австралии будет объявлено в ближайшее время. Возможно, уже завтра, 1 декабря, сообщает The Age.
Переговоры о проведении турнира близятся к завершению. По информации издания, пока ещё не исключена дата начала соревнований 25 января, но наиболее вероятно, что турнир "Большого шлема" стартует 1 или даже 8 февраля.
Ещё на минувшей неделе ATP объявила игрокам, что они смогут тренироваться в течение 14-дневного карантина. Это означает, что игрокам и их командам необходимо будет организовать безопасный способ передвижения из аккредитованных отелей до теннисного центра и обратно. Планируется, что отелей, куда поселят игроков, будет три. Арендовать частные дома с тренажёрными залами и тренировочными площадками теннисистам не позволят.
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