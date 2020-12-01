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Свитолина с 2011 года 33 раза обыгрывала соперниц из топ-10 рейтинга WTA
Украинка одна из лучших в мире по этому показателю
С 2011 года первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала 33 победы в противостояниях с теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.
Чаще украинки соперниц элитного уровня обыгрывали только Серена Уильямс (73), Петра Квитова (53), Виктория Азаренко (52), Мария Шарапова (51), Каролин Возняцки (43), Симона Халеп (41), Анжелик Кербер (39), Агнешка Радваньска (37) и Гарбинье Мугуруса (35).
Стоит отметить, что в 2020 году Свитолина ни разу не обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. Это произошло впервые за 7 лет .
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