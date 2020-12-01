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Испанский теннисист отстранен от тенниса на восемь лет за договорные матчи
Спортсмену 29 лет
Теннисист из Испании Энрике Лопес-Перес был уличён в участии в договорных матчах. Как сообщается на официальном сайте Tennis Integrity Unit, 29-летний спортсмен в 2017 году принял участие в трёх договорных матчах. Ещё два случая не были доказаны.
Наказанием за проступок стала восьмилетняя дисквалификация и денежный штраф в размере € 25 тыс. Стоит отметить, что отстранение на время расследования Лопес-Перес получил ещё в декабре 2019 года.
В активе испанца одна победа на турнире серии "Челленджер", также он выиграл 25 соревнований категории "Фьючерс". Наивысшим результатом Лопеса-Переса в рейтинге ATP является 154-е место, которое он занимал в 2018 году.
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