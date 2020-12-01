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Испанский теннисист отстранен от тенниса на восемь лет за договорные матчи

Теннис
(1 голосов)

Спортсмену 29 лет

Испанский теннисист отстранен от тенниса на восемь лет за договорные матчи
Новина українською

Теннисист из Испании Энрике Лопес-Перес был уличён в участии в договорных матчах. Как сообщается на официальном сайте Tennis Integrity Unit, 29-летний спортсмен в 2017 году принял участие в трёх договорных матчах. Ещё два случая не были доказаны.

Наказанием за проступок стала восьмилетняя дисквалификация и денежный штраф в размере € 25 тыс. Стоит отметить, что отстранение на время расследования Лопес-Перес получил ещё в декабре 2019 года.

В активе испанца одна победа на турнире серии "Челленджер", также он выиграл 25 соревнований категории "Фьючерс". Наивысшим результатом Лопеса-Переса в рейтинге ATP является 154-е место, которое он занимал в 2018 году.

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В статье: Энрике Лопес-Перес
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