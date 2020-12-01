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Матч Федерера занял 3-е место в списке лучших игр сезона на ТБШ

Теннис
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Он играл с Миллманом

Матч Федерера занял 3-е место в списке лучших игр сезона на ТБШ
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Официальный сайт АТР подводит итоги сезона-2020 и называет лучшие матчи, сыгранные на турнирах "Большого шлема". Два лучших матча пока не определены, зато пресс-служба АТР рассказала об играх, занявших 5-е, 4-е и 3-е места.

5-е место занял матч француза Корентена Муте и итальянца Лоренцо Джустино в первом раунде Открытого чемпионата Франции. Победу в матче одержал Джустино со счётом 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, 18:16.

Матч продолжался 6 часов 11 минут, что сделало его вторым по длительности в истории "Ролан Гаррос".

На 4-м месте расположился матч серба Борны Чорича с греком Стефаносом Циципасом в третьем раунде US Open. Чорич победил за 4 часа 38 минут со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7).

Матч швейцарца Роджера Федерера и австралийца Джона Миллмана стал третьим в этом рейтинге. Федерер одолел Миллмана в пятисетовом матче на домашнем для Джона Australian Open со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Швейцарец обеспечил себе выход в четвёртый круг соревнований за 4 часа 3 минуты.

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В статье: Роджер Федерер
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