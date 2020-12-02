Рафаэль Надаль: лучшие моменты сезона. ВИДЕО

Рафаэль Надаль в прошлом сезоне в 13-й раз стал чемпионом Ролан Гаррос и догнал Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах Большого шлема.

Также вторая ракетка мира выиграл турнир в Акапулько, а на ATP Finals в Лондоне дошел до полуфинала.