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Рафаэль Надаль: лучшие моменты сезона. ВИДЕО
Смотрим, чем испанец отметился в 2020 года
Рафаэль Надаль в прошлом сезоне в 13-й раз стал чемпионом Ролан Гаррос и догнал Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах Большого шлема.
Также вторая ракетка мира выиграл турнир в Акапулько, а на ATP Finals в Лондоне дошел до полуфинала.
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