  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль: лучшие моменты сезона. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль: лучшие моменты сезона. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Смотрим, чем испанец отметился в 2020 года

Рафаэль Надаль: лучшие моменты сезона. ВИДЕО
Новина українською

Рафаэль Надаль в прошлом сезоне в 13-й раз стал чемпионом Ролан Гаррос и догнал Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах Большого шлема.

Также вторая ракетка мира выиграл турнир в Акапулько, а на ATP Finals в Лондоне дошел до полуфинала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...