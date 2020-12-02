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Финал Australian Open признан лучшим матчем года в АТР. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Та встреча никого не оставила равнодушным

Финал Australian Open признан лучшим матчем года в АТР. ВИДЕО
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила лучший матч 2020 года на турнирах Большого шлема.

Первую позицию в рейтинге занял финал Australian Open между Новаком Джоковичем и Домиником Тимом, в котором серб отыгрался с 1-2 по сетам и стал восьмикратным победителем Мельбурна (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).

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В статье: Новак Джокович Доминик Тим
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