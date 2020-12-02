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Australian Open начнется 8 февраля

Теннис
(1 голосов)

На несколько недель позже обычных сроков

Australian Open начнется 8 февраля
Новина українською

В связи с пандемией коронавируса первый в сезоне турнир Большого шлема стартует не 18 января, а 8 февраля. Об этом сообщил глава Tennis Australia Крэйг Тайли.

Теннисисты перед стартом Australian Open пройдут двухнедельный карантин. При этом им разрешат тренироваться – на первой неделе у игроков будет только один спарринг-партнер, а со второй недели в подготовке смогут участвовать до четырех человек.

Участники Australian Open за пределами своих номеров в гостиницах смогут проводить всего пять часов в день.

Что касается проверок на коронавирус, то игроки за две недели карантина пройдут пять тестов.

Действующими победителя Открытого чемпионата Австралии являются Новак Джокович и София Кенин.

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В статье: Australian Open коронавирус
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