Australian Open начнется 8 февраля

В связи с пандемией коронавируса первый в сезоне турнир Большого шлема стартует не 18 января, а 8 февраля. Об этом сообщил глава Tennis Australia Крэйг Тайли.

Теннисисты перед стартом Australian Open пройдут двухнедельный карантин. При этом им разрешат тренироваться – на первой неделе у игроков будет только один спарринг-партнер, а со второй недели в подготовке смогут участвовать до четырех человек.

Участники Australian Open за пределами своих номеров в гостиницах смогут проводить всего пять часов в день.

Что касается проверок на коронавирус, то игроки за две недели карантина пройдут пять тестов.

Действующими победителя Открытого чемпионата Австралии являются Новак Джокович и София Кенин.