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Australian Open начнется 8 февраля
На несколько недель позже обычных сроков
В связи с пандемией коронавируса первый в сезоне турнир Большого шлема стартует не 18 января, а 8 февраля. Об этом сообщил глава Tennis Australia Крэйг Тайли.
Теннисисты перед стартом Australian Open пройдут двухнедельный карантин. При этом им разрешат тренироваться – на первой неделе у игроков будет только один спарринг-партнер, а со второй недели в подготовке смогут участвовать до четырех человек.
Участники Australian Open за пределами своих номеров в гостиницах смогут проводить всего пять часов в день.
Что касается проверок на коронавирус, то игроки за две недели карантина пройдут пять тестов.
Действующими победителя Открытого чемпионата Австралии являются Новак Джокович и София Кенин.
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