Теннис
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Какая теннисистка является рекордсменом WTA-тура по призовым за сезон? ВИДЕО
Вы догадываетесь, кто будет на первом месте
В истории женского тенниса только трем теннисисткам за сезон удалось заработать как минимум 10 миллионов долларов призовых. Речь о Серене Уильямс, Анжелик Кербер и действующей первой ракетке мира Эшли Барти.
В 2013 году Серена Уильямс непосредственно на корте заработала 12,3 миллиона в американской валюте. Похоже, этот результат еще не скоро будет побит.
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