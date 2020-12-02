Какая теннисистка является рекордсменом WTA-тура по призовым за сезон? ВИДЕО

В истории женского тенниса только трем теннисисткам за сезон удалось заработать как минимум 10 миллионов долларов призовых. Речь о Серене Уильямс, Анжелик Кербер и действующей первой ракетке мира Эшли Барти.

В 2013 году Серена Уильямс непосредственно на корте заработала 12,3 миллиона в американской валюте. Похоже, этот результат еще не скоро будет побит.