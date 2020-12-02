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Какая теннисистка является рекордсменом WTA-тура по призовым за сезон? ВИДЕО

Теннис
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Вы догадываетесь, кто будет на первом месте

Какая теннисистка является рекордсменом WTA-тура по призовым за сезон? ВИДЕО
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В истории женского тенниса только трем теннисисткам за сезон удалось заработать как минимум 10 миллионов долларов призовых. Речь о Серене Уильямс, Анжелик Кербер и действующей первой ракетке мира Эшли Барти.

В 2013 году Серена Уильямс непосредственно на корте заработала 12,3 миллиона в американской валюте. Похоже, этот результат еще не скоро будет побит.

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В статье: Анжелик Кербер Серена Уильямс Эшли Барти WTA
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