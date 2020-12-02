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WTA сменила категории соревнований и логотип
Также изменено распределение очков
Женская теннисная ассоциация (WTA) сменила логотип и категории соревнований. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Новый логотип WTA выполнен в фиолетовом цвете. На нём изображена теннисистка, выполняющая подачу. В фирменном стиле ассоциации также изменился титульный шрифт.
WTA также изменила категории турниров подобно Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), теперь у женского тура тоже есть 9 турниров категории 1000, турниры серии 500 (бывшие Premier), турниры категории 250 (бывшие International), а также турниры 125 (бывшие 125К Series).
Примечательно, что рейтинговые очки, разыгрываемые на WTA 1000, будут различаться: на бывших Mandatory триумфатору достанется 1000 очков, на бывших Premier 5 — 900 очков.
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