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Свитолина стала обладательницей награды Спортсменка года по версии журнала Cosmopolitan
Об этом она написала на своей странице в соцсети
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала обладательницей награды "Спортсменка года" от журнала Cosmopolitan Украина. Об этом сообщила сама спортсменка на своей официальной странице в "Инстаграме".
"Мне очень приятно, что я стала победительницей Cosmopolitan Ukraine Awards. Спасибо за ваш выбор", — подписала фото украинка.
В нынешнем сезоне Свитолина провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу.
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