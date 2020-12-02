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Свитолина стала обладательницей награды Спортсменка года по версии журнала Cosmopolitan

Теннис
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Об этом она написала на своей странице в соцсети

Свитолина стала обладательницей награды Спортсменка года по версии журнала Cosmopolitan
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала обладательницей награды "Спортсменка года" от журнала Cosmopolitan Украина. Об этом сообщила сама спортсменка на своей официальной странице в "Инстаграме".

"Мне очень приятно, что я стала победительницей Cosmopolitan Ukraine Awards. Спасибо за ваш выбор", — подписала фото украинка.

В нынешнем сезоне Свитолина провела 30 матчей, в которых одержала 21 победу.

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В статье: Элина Свитолина
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