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Федерер: Выиграть титул ТБШ в первую неделю не получится
Все из-за большого количества травм
Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о рисках выступлениях с травмой на турнирах "Большого шлема".
Швейцарский теннисист утверждает, что нужно быть осторожным, играя с травмой, особенно на турнирах такого уровня, как ТБШ.
"Проблема в том, что, когда вы играете пять сетов и уже травмированы, травма, вероятно, будет усугубляться по мере продолжения соревнований. Вот почему игроки говорят, что выиграть титул ТБШ в первую неделю не получится, но определённо можно его упустить", — цитирует швейцарца Tennis World USA.
Пятая ракетка мира Федерер пропустил большую часть сезона-2020 по причине травмы колена, из-за которой ему пришлось перенести несколько операций.
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