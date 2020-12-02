Федерер: Выиграть титул ТБШ в первую неделю не получится

Экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал о рисках выступлениях с травмой на турнирах "Большого шлема".

Швейцарский теннисист утверждает, что нужно быть осторожным, играя с травмой, особенно на турнирах такого уровня, как ТБШ.

"Проблема в том, что, когда вы играете пять сетов и уже травмированы, травма, вероятно, будет усугубляться по мере продолжения соревнований. Вот почему игроки говорят, что выиграть титул ТБШ в первую неделю не получится, но определённо можно его упустить", — цитирует швейцарца Tennis World USA.

Пятая ракетка мира Федерер пропустил большую часть сезона-2020 по причине травмы колена, из-за которой ему пришлось перенести несколько операций.