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Названы претенденты на приз Новичок года по версии ATP
На эту награду претендуют шесть футболистов
Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, претендующих на приз "Новичок года" по итогам завершившегося сезона. В число номинантов вошло 6 теннисистов.
На звание лучшего новичка претендуют испанец Карлос Алькарас, американец Себастьян Корда, итальянец Лоренцо Мусетти, австриец Юрий Родионов, бразилец Тьяго Уайлд и представитель Финляндии Эмиль Руусувори.
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