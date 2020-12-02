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Названы претенденты на приз Новичок года по версии ATP

Теннис
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На эту награду претендуют шесть футболистов

Названы претенденты на приз Новичок года по версии ATP
Новина українською

Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, претендующих на приз "Новичок года" по итогам завершившегося сезона. В число номинантов вошло 6 теннисистов.

На звание лучшего новичка претендуют испанец Карлос Алькарас, американец Себастьян Корда, итальянец Лоренцо Мусетти, австриец Юрий Родионов, бразилец Тьяго Уайлд и представитель Финляндии Эмиль Руусувори.

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В статье: ATP
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