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ATP назвала претендентов на награду Джентльмен года

Теннис
(1 голосов)

Ранее её выигрывал Надаль

ATP назвала претендентов на награду Джентльмен года
Новина українською

Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, которые претендуют на приз "Джентльмен года" имени Стефана Эдберга по итогам завершившегося сезона.

В число номинантов вошли 4 теннисиста: испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Диего Шварцман, австриец Доминик Тим и представитель Австралии Джон Миллман.

В прошлом сезоне обладателем этого приза стал Надаль. Он также получал эту награду в 2010 и 2018 годах. Наибольшее количество раз титул "Джентльмен года" присуждался Роджеру Федереру – 13.

Обладатель награды станет известен в декабре.

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В статье: АТР
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