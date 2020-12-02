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ATP назвала претендентов на награду Джентльмен года
Ранее её выигрывал Надаль
Пресс-служба ATP на официальном сайте тура опубликовала список игроков, которые претендуют на приз "Джентльмен года" имени Стефана Эдберга по итогам завершившегося сезона.
В число номинантов вошли 4 теннисиста: испанец Рафаэль Надаль, аргентинец Диего Шварцман, австриец Доминик Тим и представитель Австралии Джон Миллман.
В прошлом сезоне обладателем этого приза стал Надаль. Он также получал эту награду в 2010 и 2018 годах. Наибольшее количество раз титул "Джентльмен года" присуждался Роджеру Федереру – 13.
Обладатель награды станет известен в декабре.
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