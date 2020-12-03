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Свитолина не вошла в список претендентов на звание "Теннисистка года"
Не наиграла на номинацию
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список претенденток на звание «Теннисистка года». Победительницу определят по результатам голосования представителей СМИ.
За звание лучшей теннисистки 2020 года поспорят София Кенин (чемпионка Australian Open и финалистка Ролан Гаррос), Ига Свёнтек (чемпионка Ролан Гаррос), Наоми Осака (чемпионка US Open), Виктория Азаренко (финалистка US Open), Симона Халеп (победительница трех турниров WTA) и Арина Соболенко (победительница трех турниров WTA).
Что касается Элины Свитолиной, то первая ракетка Украины в 2020 году выиграла два турнира WTA International.
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