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Свитолина не вошла в список претендентов на звание "Теннисистка года"

Теннис
(1 голосов)

Не наиграла на номинацию

Свитолина не вошла в список претендентов на звание "Теннисистка года"
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список претенденток на звание «Теннисистка года». Победительницу определят по результатам голосования представителей СМИ.

За звание лучшей теннисистки 2020 года поспорят София Кенин (чемпионка Australian Open и финалистка Ролан Гаррос), Ига Свёнтек (чемпионка Ролан Гаррос), Наоми Осака (чемпионка US Open), Виктория Азаренко (финалистка US Open), Симона Халеп (победительница трех турниров WTA) и Арина Соболенко (победительница трех турниров WTA).

Что касается Элины Свитолиной, то первая ракетка Украины в 2020 году выиграла два турнира WTA International.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина стала обладательницей награды Спортсменка года по версии журнала Cosmopolitan.

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В статье: Элина Свитолина WTA
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