Однажды Цуренко на US Open обыграла вторую ракетку мира. ВИДЕО

Два года назад во втором раунде Открытого чемпионата США Леся Цуренко совершила большую сенсацию, выбив с турнира вторую ракетку мира Каролин Возняцки. Тот матч украинка выиграла с ощутимым преимуществом – 6:4, 6:2.

Цуренко по турнирной сетке Возняцки прошла до четвертьфинала, проиграв только будущей победительнице US Open Наоми Осаке.

Всего Леся Цуренко 8 раз побеждала теннисисток из топ-10 мирового рейтинга.