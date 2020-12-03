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Однажды Цуренко на US Open обыграла вторую ракетку мира. ВИДЕО

Теннис
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Вспоминаем крупнейшую победу в карьере киевлянки

Однажды Цуренко на US Open обыграла вторую ракетку мира. ВИДЕО
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Два года назад во втором раунде Открытого чемпионата США Леся Цуренко совершила большую сенсацию, выбив с турнира вторую ракетку мира Каролин Возняцки. Тот матч украинка выиграла с ощутимым преимуществом – 6:4, 6:2.

Цуренко по турнирной сетке Возняцки прошла до четвертьфинала, проиграв только будущей победительнице US Open Наоми Осаке.

Всего Леся Цуренко 8 раз побеждала теннисисток из топ-10 мирового рейтинга.

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В статье: Каролин Возняцки Леся Цуренко
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