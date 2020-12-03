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Самые эффектные удары и розыгрыши 10-летия на Итоговом турнире. ВИДЕО

Теннис
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Шедевры от лучших теннисистов мира

Самые эффектные удары и розыгрыши 10-летия на Итоговом турнире. ВИДЕО
Новина українською

Канал Tennis TV на YouTube представил подборку из 50 лучших ударов и розыгрышей Итогового турнира за тот период, когда соревнования проходили в Лондоне.

Со следующего года АТР Finals переезжает в Турин.

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В статье: Роджер Федерер Итоговый турнир АТР
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