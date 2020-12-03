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Лопатецкая обыграла Вильдгрубер и впервые в 2020 году вышла в четвертьфинал

Теннис
(1 голосов)

Украинка успешно преодолела второй раунд

Лопатецкая обыграла Вильдгрубер и впервые в 2020 году вышла в четвертьфинал
Новина українською

Дарья Лопатецкая во втором раунде турнира ITF в Анталье сыграла с Аней Вильдгрубер.

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Вторая сеяная украинка обыграла представительницу Германии в трех сетах и впервые в 2020 году вышла в четвертьфинал.

2-й раунд

Дарья Лопатецкая (Украина) – Аня Вильдгрубер (Германия) – 4:6, 6:1, 6:4

В четвертьфинале соперницей Лопатецкой станет турецкая теннисистка Ипек Оз.

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В статье: Дарья Лопатецкая
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