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Лопатецкая обыграла Вильдгрубер и впервые в 2020 году вышла в четвертьфинал
Украинка успешно преодолела второй раунд
Дарья Лопатецкая во втором раунде турнира ITF в Анталье сыграла с Аней Вильдгрубер.
Вторая сеяная украинка обыграла представительницу Германии в трех сетах и впервые в 2020 году вышла в четвертьфинал.
2-й раунд
Дарья Лопатецкая (Украина) – Аня Вильдгрубер (Германия) – 4:6, 6:1, 6:4
В четвертьфинале соперницей Лопатецкой станет турецкая теннисистка Ипек Оз.
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