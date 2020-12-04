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Свитолина планирует сыграть на Australian Open
Украинка может выступить в Мельбурне в 9-й раз подряд
Первая ракетка Украины Элина Свитолина предварительно подтвердила свое участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в Мельбурне с 8 февраля.
Свитолина на Australian Open дважды доходила до четвертьфинала. В прошлом году украинка в третьем круге проиграла будущей финалистке турнира Гарбинье Мугурусе (1:6, 2:6).
Свитолина в 2020 году впервые за 8 лет не сыграла на турнире Большого шлема. Из-за пандемии коронавируса Элина отказалась от участия в US Open, где в прошлом году добралась до полуфинала.
В 2020 году Элина Свитолина выиграла два турнира WTA и завершила сезон в топ-6 мирового рейтинга.
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