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Свитолина планирует сыграть на Australian Open

Теннис
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Украинка может выступить в Мельбурне в 9-й раз подряд

Свитолина планирует сыграть на Australian Open
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина предварительно подтвердила свое участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в Мельбурне с 8 февраля.

Свитолина на Australian Open дважды доходила до четвертьфинала. В прошлом году украинка в третьем круге проиграла будущей финалистке турнира Гарбинье Мугурусе (1:6, 2:6).

Свитолина в 2020 году впервые за 8 лет не сыграла на турнире Большого шлема. Из-за пандемии коронавируса Элина отказалась от участия в US Open, где в прошлом году добралась до полуфинала.

В 2020 году Элина Свитолина выиграла два турнира WTA и завершила сезон в топ-6 мирового рейтинга.

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В статье: теннис Australian Open Элина Свитолина
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