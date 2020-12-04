Свитолина планирует сыграть на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина предварительно подтвердила свое участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в Мельбурне с 8 февраля.

Свитолина на Australian Open дважды доходила до четвертьфинала. В прошлом году украинка в третьем круге проиграла будущей финалистке турнира Гарбинье Мугурусе (1:6, 2:6).

Свитолина в 2020 году впервые за 8 лет не сыграла на турнире Большого шлема. Из-за пандемии коронавируса Элина отказалась от участия в US Open, где в прошлом году добралась до полуфинала.

В 2020 году Элина Свитолина выиграла два турнира WTA и завершила сезон в топ-6 мирового рейтинга.