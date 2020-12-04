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Это самое драматичное поражение в карьере Надаля. ВИДЕО

Теннис
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И самая главная победа для Фабио Фоньини

Это самое драматичное поражение в карьере Надаля. ВИДЕО
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Пять лет назад в третьем раунде US Open Рафаэль Надаль сенсационно проиграл Фабио Фоньини. Итальянец вошел в историю, как первый теннисист, которому на турнире Большого шлема удалось отыграться у Надаля со счета 0:2 по сетам (6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6).

Самое удивительно, что для Фоньини эта эпичная победа над Надалем стала первой в карьере на харде над теннисистом из топ-10. До старта US Open итальянец на этом покрытии проиграл девять матчей подряд.

После победы над Надалем Фоньини в следующем раунде в трех сетах проиграл Фелисиано Лопесу.

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В статье: Рафаэль Надаль Фабио Фоньини
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