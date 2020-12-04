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Лопатецкая покинула турнир в Анталье

Теннис
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Украинка не смогла выйти в полуфинал

Лопатецкая покинула турнир в Анталье
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Дарья Лопатецкая в 1/4 финала турнира ITF W15 в Анталье в двух сетах проиграла турчанке Ипек Оз (1:6, 3:6).

Лопатецкая, будучи второй сеяной, смогла сделать один брейк при пяти неудачных геймах на своей подаче.

Дарья Лопатецкая на следующей неделе снова сыграет на турнире в Анталье категории ITF W15.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина планирует сыграть на Australian Open.

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В статье: теннис Дарья Лопатецкая
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