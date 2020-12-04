Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопатецкая покинула турнир в Анталье
Украинка не смогла выйти в полуфинал
Дарья Лопатецкая в 1/4 финала турнира ITF W15 в Анталье в двух сетах проиграла турчанке Ипек Оз (1:6, 3:6).
Лопатецкая, будучи второй сеяной, смогла сделать один брейк при пяти неудачных геймах на своей подаче.
Дарья Лопатецкая на следующей неделе снова сыграет на турнире в Анталье категории ITF W15.
Ранее UA-Футбол
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Денис Фаворов
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Победа Зари над Лестером, полуфиналы Лиги наций. Главные новости за 3 декабря
- Испанский теннисист отстранен от тенниса на восемь лет за договорные матчи
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...