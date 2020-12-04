Лопатецкая покинула турнир в Анталье

Дарья Лопатецкая в 1/4 финала турнира ITF W15 в Анталье в двух сетах проиграла турчанке Ипек Оз (1:6, 3:6).

Лопатецкая, будучи второй сеяной, смогла сделать один брейк при пяти неудачных геймах на своей подаче.

Дарья Лопатецкая на следующей неделе снова сыграет на турнире в Анталье категории ITF W15.