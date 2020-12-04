  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Квалификация Australian Open пройдёт за пределами Австралии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Квалификация Australian Open пройдёт за пределами Австралии

Теннис
(1 голосов)

Такое правило будет действовать до 15 января

Квалификация Australian Open пройдёт за пределами Австралии
Новина українською

Tennis Australia проинформировала игроков, что квалификационный отбор перед Australian Open будет проведён до 15 января в другой стране. В качестве вариантов рассматриваются Ближний Восток или Лос-Анджелес. В Австралии в неделю, предшествующую турниру "Большого шлема" (с 1 по 6 февраля 2021 года), планируется провести четыре старта (по два ATP и WTA), сообщает журналист Жозе Моргадо на своей странице в "Твиттере".

Первый в 2021 году турнир "Большого шлема" Australian Open начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по 5 часов в день. На тренировках сможет присутствовать только один из членов команды, спарринг-партнёр будет постоянным. За две недели теннисистов пять раз протестируют на коронавирус.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...