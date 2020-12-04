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Глава WTA рассказал, как будут распределяться призовые в 2021 году
При этом ассоциация советовалась с игроками
Глава WTA Стив Саймон рассказал рассказал схему распределения призовых в 2021 году.
"Думаю, стоит отдать должное турнирам и игрокам за этот год. Компенсация призовых не вернётся на обычный уровень. Все наши игроки, безусловно, провели очень сложный год в финансовом плане. У турниров большие финансовые потери, они не получали прибыли.
Конечно, мы не можем предоставлять те же суммы, что раньше. Мы пообщались с игроками и спросили их мнения о распределении призовых. Мы поработали вместе над этим вопросом. Игроки считают, что всё справедливо.
Мы точно предоставим больше призовых участникам первых раундов и квалификации. Они пострадали больше всего. Стоит отдать должное игрокам, которые далеко продвигаются по турнирным сеткам. Они позволили нам пойти на этот шаг. Это позитивный момент", — цитирует Саймона Tennis Majors.
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