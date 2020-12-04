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Рассел показал лучший результат на первой тренировке Гран-при Сахира
Пилот опередил Ферстаппена и Албона
В Бахрейне завершилась первая тренировка Гран-при Сахира Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал Джордж Расселл на "Мерседесе", временно заменяющий в немецкой команде Льюиса Хэмилтона. Второе время у гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена, третий результат у напарника нидерландца Александера Албона.
Формула-1. Гран-при Сахира. Первая тренировка
1. Джордж Расселл ("Мерседес") — 0.54,546
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,176
3. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,265
4. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,322
5. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +0,465
6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,620
7. Эстебан Окон ("Рено") — +0,727
8. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0,735
9. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,833
10. Шарль Леклер ("Феррари") — +0,903
11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +1,012
12. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +1,170
13. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1,211
14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,237
15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,312
16. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,532
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,584
18. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,218
19. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") — +2,531
20. Джек Эйткен ("Уильямс") — +2,641.
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