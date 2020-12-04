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Украинский теннисист пожизненно дисквалифицированный за участие в договорных матчах
Такое решение приняли после расследования проведенного Tennis Integrity Unit
Украинский теннисист Станислав Поплавский был пожизненно отстранён от занятий спортом после того, как расследование Tennis Integrity Unit (TIU) установило, что он неоднократно участвовал в договорных матчах и кортсайдинге (запрещённой практике, которая заключается в передаче счета на табло с матча третьей стороне для ставок на спорт) в период с 2015 по 2019 годы, сообщает пресс-служба TIU.
Поплавскому, который не поднимался выше 440-го места в рейтинге АТР, 4 декабря 2020 года официально была объявлена пожизненная дисквалификация. Кроме того, он оштрафован на $ 10 тыс. С 1 декабря ему навсегда запрещено играть на турнирах и посещать любые теннисные соревнования, которые проводят ведущие теннисные организации.
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