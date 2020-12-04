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Украинский теннисист пожизненно дисквалифицированный за участие в договорных матчах

Теннис
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Такое решение приняли после расследования проведенного Tennis Integrity Unit

Украинский теннисист пожизненно дисквалифицированный за участие в договорных матчах
Новина українською

Украинский теннисист Станислав Поплавский был пожизненно отстранён от занятий спортом после того, как расследование Tennis Integrity Unit (TIU) установило, что он неоднократно участвовал в договорных матчах и кортсайдинге (запрещённой практике, которая заключается в передаче счета на табло с матча третьей стороне для ставок на спорт) в период с 2015 по 2019 годы, сообщает пресс-служба TIU.

Поплавскому, который не поднимался выше 440-го места в рейтинге АТР, 4 декабря 2020 года официально была объявлена пожизненная дисквалификация. Кроме того, он оштрафован на $ 10 тыс. С 1 декабря ему навсегда запрещено играть на турнирах и посещать любые теннисные соревнования, которые проводят ведущие теннисные организации.

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В статье: Станислав Поплавский
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