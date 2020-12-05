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Даяна Ястремская объявила о выходе новой песни. Видео
Украинка пробует себя в музыке
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №29) объявила о выходе новой песни. Этот трек станет уже третьим в музыкальном наследии нашей спортсменки. Дебютировала она с композицией "Тысячи меня", а затем выпустила песню "Любимый трек".
Даяна Ястремская объявила о предстоящей премьере своей новой песни https://t.co/drRGmKwZd2 pic.twitter.com/g99BdpnX5Q— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) December 5, 2020
Напомним, что ранее украинского теннисиста
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Источник:Большой теннис Украины
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