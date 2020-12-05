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Даяна Ястремская объявила о выходе новой песни. Видео

Теннис
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Украинка пробует себя в музыке

Даяна Ястремская объявила о выходе новой песни. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №29) объявила о выходе новой песни. Этот трек станет уже третьим в музыкальном наследии нашей спортсменки. Дебютировала она с композицией "Тысячи меня", а затем выпустила песню "Любимый трек".

Напомним, что ранее украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали.

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В статье: Даяна Ястремская
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