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Очередной жаркий снимок из выходного дня Леси Цуренко. Фото
Украинка релаксирует в субботу
Украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась со своими поклонниками новым пикантным фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Атмосфера выходных"
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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