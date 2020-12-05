Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ожидание - реальность: Свитолина поделилась яркими снимками с Тенерифе. Фото
Украинка упорно работает
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Поездка на Тенерифе. Ожидание - Реальность"
Напомним, что ранее Леся Цуренко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мариуполь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
- Динамо не уровень ЛЧ, Шахтер круче Реала. Видеоподкаст Халат Милевского #9
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Это самое драматичное поражение в карьере Надаля. ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...