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Леся Цуренко снова вернулась на корт. Видео

Теннис
(1 голосов)

Украинка в строю

Леся Цуренко снова вернулась на корт. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) вновь вернулась к тренировкам. Видео с корта она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Место, где я счастлива. Вы так же ждете старта сезона, как я?"

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась фото с тренировки в Тенерифе.

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В статье: Леся Цуренко
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