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Леся Цуренко снова вернулась на корт. Видео
Украинка в строю
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) вновь вернулась к тренировкам. Видео с корта она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Место, где я счастлива. Вы так же ждете старта сезона, как я?"
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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