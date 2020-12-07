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Федерер: Главная задача – Олимпийские игры
Швейцарец очень хочет выступить в Токио
Роджер Федерер во время беседы с первой ракеткой Азии Кеи Нисикори озвучил свой приоритет на сезон 2021 года, который может стать последним в карьере 20-кратного победителя турниров Большого шлема.
"Основная задача – это поездка на Олимпийские игры. Это очень важно для меня.
Будем надеяться, что в следующем году Олимпиада состоится. Надеюсь, что приеду в Японию", - сказал Федерер.
Федерер брал золото на Олимпийских играх в парном разряде вместе со Стэном Вавринкой, но в одиночке его лучшим результатом остается финал 2012 года, когда в Лондоне его обыграл Энди Маррей.
Роджер Федерер в 2020 году из-за серьезной травмы колена выступил только на одном турнире – в начале сезона ветеран дошел до полуфинала на Australian Open.
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