Федерер: Главная задача – Олимпийские игры

Роджер Федерер во время беседы с первой ракеткой Азии Кеи Нисикори озвучил свой приоритет на сезон 2021 года, который может стать последним в карьере 20-кратного победителя турниров Большого шлема.

"Основная задача – это поездка на Олимпийские игры. Это очень важно для меня.

Будем надеяться, что в следующем году Олимпиада состоится. Надеюсь, что приеду в Японию", - сказал Федерер.

Федерер брал золото на Олимпийских играх в парном разряде вместе со Стэном Вавринкой, но в одиночке его лучшим результатом остается финал 2012 года, когда в Лондоне его обыграл Энди Маррей.

Роджер Федерер в 2020 году из-за серьезной травмы колена выступил только на одном турнире – в начале сезона ветеран дошел до полуфинала на Australian Open.