Почему 2020 год был лучшим в новейшей истории тенниса

Оригинал статьи – Брэндон Дэниелс, Lob and Smash

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Теннисный сезон 2020 года не обошелся без контраверсийных моментов, но все же стал одним из лучших в новейшей истории. Портал Lob and Smash подвел итоги того невероятного приключения, с которым ATP, WTA и ITF довелось столкнуться в этом беспокойном году.

Год в мировом теннисе не был идеальным. Фактически, можно сказать, что по вине пандемии COVID-19 это был самый тяжелый сезон в истории спорта. Тем не менее, несмотря на большие препятствия, которые АТР и WTA необходимо было преодолеть для сохранения сезона на плаву, год подарил достаточно ярких моментов и событий. Прежде чем погрузиться в эти моменты, давайте взглянем на сезон в целом.

Как и предыдущие сезоны, открытие года прошло в обновленном формате. Первый в истории розыгрыш ATP Cup в стиле Кубке Дэвиса в течение 10 дней был разыгран в начале января в Австралии при участии 24 команд со всего мира. Титул достался Сербии во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, а в финале сербами были бита Испания с №2 мирового рейтинга Рафаэлем Надалем.

На Australian Open Джокович в доминирующем стиле дошел до финала, а в матче за титул в пяти сетах остановил Доминика Тима, для которого этот финал был первым негрунтовым в карьере на турнирах Большого шлема. Джокович после восьмого триумфа в Мельбурне сохранил свою феноменальную форму – серб взял титул в Дубае и продлил свою победную серию до 19 матчей.

Конечно, картина сезона не будет полной без пандемии COVID-19, которая с февраля начала стремительно распространяться по всему миру. АТР и WTA ушли на карантин в начале марта перед Мастерсами в Майами и Индиан-Уэллсе. Тенниса не было до августа…

За пять томительных месяцев мировые организации начали трещать, а теннисисты были готовы начать бунт, лишь бы только вернуться на корт. Игроки с более низким рейтингом боролись за более быстрое возвращение турниров, чтобы остаться на плаву в финансовом плане. Никто не знал, что ждет теннис в будущем. И это будущее не выглядело радужным…

И в то же время мы увидели красоту и дух товарищества этого замечательного вида спорта. Выставочные турниры, такие как неизменно популярные Ultimate Tennis Showdown, Battle of the Brits и Credit One Bank Invitational, продемонстрировали истинную силу теннисистов и то, на что они готовы пойти ради сохранения тенниса.

Это было время творчества и изобретательности в изменившемся под влиянием пандемии теннисном мире – и стало очевидно, что с таким подходом теннис ждет светлое и перспективное будущее. Как можно забыть некоторые особенные моменты за пределами корта? В сумасшедшем виртуальном турнире Madrid Open одни из лучших теннисистов мира отложили в сторону ракетки и показали, на что они способны с джойстиком в руках.

И вот теннис вернулся. В августе Палермо, Праге и Лексингтоне состоялись турниры WTA International – мы снова понаблюдали за классическим противостоянием сестер Уильямс, увидели триумф Симоны Халеп в столице Чехии и яркую игру юной сенсации Кого Гауфф, которая на Top Seed Open дошла до полуфинала. Тем временем у мужчин Джокович выиграл перенесенный из Цинциннати в Нью-Йорк Мастерс и подошел к US Open без единого поражения в году.

Открытый чемпионат США в «пузыре» стал огромным испытанием для теннисистов. Некоторые из топ-игроков предпочли остаться в безопасности и проигнорировали второй в сезоне турнир Большого шлема (в частности, в Нью-Йорке не было Рафаэля Надаля, Эшли Барти, Симоны Халеп и нашей Элины Свитолиной).

Главным же событием двухнедельного марафона в Нью-Йорке стало появление в мужском туре нового победителя турнира Большого шлема. После скандальной дисквалификации Новака Джоковича за попадание мячом в линейного судью в матче четвертого раунда против Пабло Карреньо-Бусты путь к крупнейшему титулу в карьере открылся для Доминика Тима и Александра Зверева. В драматичной битве двух друзей сильнее оказался Тим, которому удалось отыграть у Зверева два сета, брейк и подачу на матч. Так Тим прервал серию из 13 последовательных побед Федерера, Джоковича и Надаля на турнирах Большого шлема.

У женщин свой второй титул на US Open взяла Наоми Осака – в финале японка в трех сетах сломила Викторию Азаренко, для которой этот финал стал первым на мэйджорах с 2013 года. Двукратная чемпионка Australian Open из Беларуси после результативного выступления в Нью-Йорке впервые за 3 года вернулась в топ-15 рейтинга WTA.

Быстрый переход к грунтовому сезону не обошелся без проблем. Ролан Гаррос из-за пандемии с традиционных дат в конце весны был перенесен на октябрь, что вызвало жаркие споры о том, почему Уимблдон (общепризнанно более статусный Шлем среди болельщиков) был отменен, но Ролан Гаррос все-таки состоялся. И фанаты тенниса вряд ли пожалели, что теннис в этом году доехал до грунтовых кортов Парижа.

Ига Швёнтек в столице Франции стала автором одного из самых доминирующих походов за Шлемом за последние годы – 19-летняя полячка на пути к главному титулу в карьере не проиграла ни одного сета. Что еще более важно, так это то, что из 14 партий, которые она сыграла на турнире, только две завершились со счетом 6:4. Еще в двух сетах Швёнтек позволяла соперницам выиграть по 3 гейма, а остальные 10 закончила со счетом 6:2 или 6:1. Если вы думаете, что Швёнтек на Ролан Гаррос повезло с турнирной сеткой, то это не так – в Париже первая в истории Польши чемпионка турнира Большого шлема обыграла первую сеяную Симону Халеп, четвертую ракетку турнира Софию Кенин и прошлогоднюю финалистку Маркету Вондроушову.

А что же у мужчин? А у мужчин никакого разнообразия – Рафаэль Надаль приехал в Париж и буднично забрал свой 13-й титул, попутно сравнявшись с Роджером Федерером по количеству Шлемов. Финал против Новака Джоковича обещал стать матчем года, но испанец настолько доминировал над первой ракеткой мира, что позволил ему взять лишь семь геймов (6:0, 6:2, 7:5). Отсутствие борьбы в решающем матче стало большим сюрпризом, ведь до Ролан Гаррос Джокович в 2020 году не проиграл ни одного матча (если не считать поражение дисквалификацией на US Open).

Недооцененным ярким моментом турнира стало первое появление Диего Шварцмана в полуфинале Шлема. Давний ветеран ATP всегда входил в первую двадцатку, но никогда так далеко не заходил на мэйджорах. В четвертьфинале в матче всей своей жизни Шварцман в пяти сетах остановил чемпиона US Open Доминика Тима, что в сочетании с выходом в финал Мастерса в Риме (в столице Италии Диего, на секундочку, в двух сетах по делу разобрался с Надалем) позволило миниатюрному аргентинцу дебютировать в топ-10 и впервые сыграть на Итоговом турнире АТР в Лондоне.

Прорыв молодого итальянского таланта Янника Синнера в Париже также был невероятным моментом. На своем дебютном Ролан Гаррос Синнер, победив Давида Гоффина и Александра Зверева, дошел до четвертьфинала, еще раз подтвердил, что будущее тенниса неразрывно связано с его именем.

Сезон в мировом теннисе завершился Итоговом турниром ATP в Лондоне, где лучшие теннисисты года собрались в последний раз перед переездом соревнований в Турин. Качество тенниса было высоким на протяжении всей недели, особенно у четырех главных претендентов на титул. После того, как Тим победил Надаля на групповом этапе, а Медведев сделал то же самое с Джоковичем, Доминик и Даниил в полуфинале поменялась статусными соперниками – австриец не пустил в финал Джоковича, а россиянин в упорной борьбе обыграл Надаля. В финале Медведев прошел Тима в трех сетах – Даниил идеально завершил год, добавив к триумфу на ATP Finals победу на Мастерсе в Париже.

2020 год был беспорядочным. Хаотичным. Неорганизованным. Спорным. Список можно продолжать, но можно сказать, что это был год упорства. Год творческого подхода. Год товарищества. Год объединения. Год совместного труда. Год любви к теннису.

Несмотря на все преграды, сезон 2020 года был фантастическим для тенниса. Он открыл много новых имен и показал, что теннис готов бороться за свое существование. Приближается будущее – и 2021 год в мире подарит в теннисе то, чего вы еще никогда не видели.