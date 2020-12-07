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Новак Джокович: топ-20 шокирующих ударов на Шлемах. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Смотрим, на что способен лучший теннисист мира

Новак Джокович: топ-20 шокирующих ударов на Шлемах. ВИДЕО
Новина українською

Сейчас вы убедитесь, что Новак Джокович неслучайно выиграл 17 турниров Большого шлема.

Это подборка самых невероятных ударов серба на четырех главных аренах мира.

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В статье: Новак Джокович теннис
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