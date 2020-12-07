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Новак Джокович: топ-20 шокирующих ударов на Шлемах. ВИДЕО
Смотрим, на что способен лучший теннисист мира
Сейчас вы убедитесь, что Новак Джокович неслучайно выиграл 17 турниров Большого шлема.
Это подборка самых невероятных ударов серба на четырех главных аренах мира.
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