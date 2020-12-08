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Халеп и Рыбакина провели матч года в WTA-туре. ВИДЕО
Невероятная драма
Лучшим поединком 2020 года по версии WTA стал финал турнира в Дубае между Симоной Халеп и Еленой Рыбакиной.
Халеп обыграла Рыбакину в трех сетах (3:6, 6:3, 7:6) и выиграла 20-й титул в карьере
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