Это самое болезненное поражение в карьере Джоковича. ВИДЕО

Новак Джокович всегда очень хотел принести для Сербии золото Олимпийских игр, но ему не везло – в 2008 году в Пекине он стал третьим, а в 2012-м в Лондоне проиграл матч за бронзу.

Когда Джокович в 2016 году отправлялся в Рио-да-Жанейро, он понимал, что это его лучший шанс стать олимпийским чемпионом. Он был на пике карьеры и считался главным фаворитом на золото.

Какого же было разочарование Джоковича, когда жребий уже в первом раунде свел его с Хуаном Мартином дель Потро, который в лучший для себя день способен обыграть любого. Это и случилось на Олимпиаде – Новак проиграл в двух сетах (6:7, 6:7) и не смог сдержать слез, уходя с корта.

Дель Потро на Олимпиаде в Бразилии дошел до финала, проиграв в четырех сетах Энди Маррею.