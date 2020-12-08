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Надаль вернулся к тренировкам
Испанец готовится к новому сезону
Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль начал подготовку к сезону. Спортсмен приступил к тренировкам в своей академии на Мальорке.
"Возвращаюсь к работе! После Итогового чемпионата в Лондоне я отдыхал несколько дней, а теперь вернулся к тренировкам", — написал Надаль.
В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.
В октябре 2020 года правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги, а на минувшей неделе 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" получил Большой крест ордена Второго мая — высшую награду автономного сообщества Мадрид.
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