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Надаль вернулся к тренировкам

Теннис
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Испанец готовится к новому сезону

Надаль вернулся к тренировкам
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль начал подготовку к сезону. Спортсмен приступил к тренировкам в своей академии на Мальорке.

"Возвращаюсь к работе! После Итогового чемпионата в Лондоне я отдыхал несколько дней, а теперь вернулся к тренировкам", — написал Надаль.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

В октябре 2020 года правительство Испании наградило Надаля Королевским орденом за спортивные заслуги, а на минувшей неделе 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" получил Большой крест ордена Второго мая — высшую награду автономного сообщества Мадрид.

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В статье: Рафаэль Надаль
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