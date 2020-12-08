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Бажин спрогнозировал топ-3 рейтинга АТР по итогам 2021-го

Теннис
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По его мнению, рейтинг возглавит Джокович

Бажин спрогнозировал топ-3 рейтинга АТР по итогам 2021-го
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Американский тренер Саша Бажин спрогнозировал топ-3 рейтинга АТР и WTA по итогам 2021-го года.

"В мужском рейтинге первым будет Джокович. Он будет стоять выше Тима и Медведева.

Что касается женского рейтинга, то тут прогнозировать уже значительно сложнее. Сам себе вырою яму, если не скажу, что первой будет Каролина Плишкова. Уверен, я смогу ей помочь стать номером один в женском теннисе.

По поводу второго и третьего мест сказать ничего не могу. Меня интересует только первое место. Надеюсь, это не звучит слишком самоуверенно", — цитирует Бажина TennisNet.

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В статье: Саша Бажин
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