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WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года
Теннисисткой года признана София Кенин
Женская теннисная ассоциация WTA подвела итоги сезона. В голосовании участвовали представители международных СМИ.
Теннисистка года: София Кенин (победа на Australian Open, финал Ролан Гаррос).
Пара года: Тимеа Бабош и Кристина Младенович (выиграли два титула Большого Шлема).
Прогресс года: Ига Свёнтек (победа на Ролан Гаррос).
Новичок года: Надя Подороска (начала год в третьей сотне, завершила в топ-50, дошла до полуфинала Ролан Гаррос).
Возвращение года: Виктория Азаренко (вернулась в топ-20 впервые за 3,5 года).
Награда имени Карен Кранцке: Мария Боузкова. Напомним, что эту награду присуждают за соблюдение правил честной игры.
Лучший тренер года: Пётр Сержпутовский (наставник Иги Свёнтек).
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