WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года

Женская теннисная ассоциация WTA подвела итоги сезона. В голосовании участвовали представители международных СМИ.

Теннисистка года: София Кенин (победа на Australian Open, финал Ролан Гаррос).

Пара года: Тимеа Бабош и Кристина Младенович (выиграли два титула Большого Шлема).

Прогресс года: Ига Свёнтек (победа на Ролан Гаррос).

Новичок года: Надя Подороска (начала год в третьей сотне, завершила в топ-50, дошла до полуфинала Ролан Гаррос).

Возвращение года: Виктория Азаренко (вернулась в топ-20 впервые за 3,5 года).

Награда имени Карен Кранцке: Мария Боузкова. Напомним, что эту награду присуждают за соблюдение правил честной игры.

Лучший тренер года: Пётр Сержпутовский (наставник Иги Свёнтек).