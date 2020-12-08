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WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года

Теннис
(1 голосов)

Теннисисткой года признана София Кенин

WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года
Новина українською

Женская теннисная ассоциация WTA подвела итоги сезона. В голосовании участвовали представители международных СМИ.

Теннисистка года: София Кенин (победа на Australian Open, финал Ролан Гаррос).

WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года - изображение 1

Пара года: Тимеа Бабош и Кристина Младенович (выиграли два титула Большого Шлема).

WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года - изображение 2

Прогресс года: Ига Свёнтек (победа на Ролан Гаррос).

WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года - изображение 3

Новичок года: Надя Подороска (начала год в третьей сотне, завершила в топ-50, дошла до полуфинала Ролан Гаррос).

WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года - изображение 4

Возвращение года: Виктория Азаренко (вернулась в топ-20 впервые за 3,5 года).

WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года - изображение 5

Награда имени Карен Кранцке: Мария Боузкова. Напомним, что эту награду присуждают за соблюдение правил честной игры.

WTA назвала лучших теннисистов 2020-го года - изображение 6

Лучший тренер года: Пётр Сержпутовский (наставник Иги Свёнтек).

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В статье: WTA
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