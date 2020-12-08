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Федерер завершит год в ранге самого возрастного теннисиста из топ-100

Теннис
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Роджеру 39 лет

Федерер завершит год в ранге самого возрастного теннисиста из топ-100
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Швейцарец Роджер Федерер, располагающийся на пятой строчке в рейтинге ATP, завершит год в ранге самого возрастного теннисиста в топ-100. При этом он является самым высокорейтинговым игроком первой сотни, чей возраст перевалил за 35 лет.

Самые возрастные теннисисты топ-100 рейтинга АТР:

Роджер Федерер (Швейцария), 39 лет и 4 месяца — 5-я строчка.
Фелисьяно Лопес (Испания), 39 лет и 3 месяца — 64.
Филипп Кольшрайбер (Германия), 37 лет и 2 месяца — 98.
Фернандо Вердаско (Испания), 37 лет и 1 месяц — 65.
Жиль Симон (Франция), 36 лет — 63.
Стэн Вавринка (Швейцария), 35 лет и 9 месяцев — 18.
Жо Вильфрид-Цонга (Франция), 35 лет и 8 месяцев — 62.
Джон Иснер (США), 35 лет и 8 месяцев — 25.

Напомним, впервые за 20 лет Федерер провёл сезон, не выйдя ни в один из финалов на турнирах АТР.

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В статье: Роджер Федерер
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