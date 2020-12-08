Турнир АТР в Марселе может пройти в марте

Мужской турнир в Марселе (Франция), скорее всего, будет перенесён на март, пишет официальный сайт соревнований. В настоящий момент ATP и WTA разрабатывают новый календарь в связи с переносом Открытого чемпионата Австралии на начало февраля.

Изначально турнир в Марселе был запланирован на 15-21 февраля 2021 года, но он может состояться 8-14 марта. Окончательное решение будет зависеть от того, останется ли в календаре турнир в Индиан-Уэллсе (США). Вчера, 7 декабря, стало известно, что эти соревнования могут не состояться второй год подряд из-за сложностей, вызванных пандемией коронавируса.

В 2020 году победителем турнира в Марселе стал грек Стефанос Циципас. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4.