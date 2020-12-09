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Тим и Джокович провели матч года на турнирах АТР
Потрясающее зрелище
Лучшим матчем года на турнирах АТР Ассоциация теннисистов-профессионалов признала 3-часовой полуфинал Итогового турнира в Лондоне между Домиником Тимом и Новаком Джоковичем (7:5, 6:7, 7:6).
Джокович на тайбрейке второго сета отыграл четыре матч-бола, а в концовке решающего сета Тим на тайбрейке при счете 0:4 выиграл шесть розыгрышей подряд и завершил матч с шестого матч-бола.
Второе место в рейтинге занял еще один полуфинал Итогового турнира, в котором Даниил Медведев обыграл Рафаэля Надаля (3:6, 7:6, 6:3).
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