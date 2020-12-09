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Топ-10 эпичных матчей сезона в АТР-туре. ВИДЕО
Лучшее, что в 2020 году подарил мужской теннис
YouTube-канал Ассоциации теннисистов-профессионалов представил 10 самых невероятных поединков 2020 года на турнирах АТР.
В этом рейтинге нашлось место поединкам при участии Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима и других игроков.
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