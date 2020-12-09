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Бажин: Серена способна выиграть 24-й титул Большого шлема
Американке сейчас 39 лет
Тренер Саша Бажин, ранее работавший спарринг-партнёром Серены Уильямс, оценил шансы американской теннисистки превзойти рекорд Маргарет Корт по количеству побед на турнирах "Большого шлема". Для этого Серене осталось выиграть один, 24-й мэйджор.
"Ей становится всё тяжелее. К сожалению, время идёт даже для таких людей, как Серена. Это сказывается.
Как бы то ни было, до тех пор пока Серена может выходить на корт и держать ракетку, я буду верить, что она способна выиграть 24-й титул", — цитирует Бажина TennisNet.
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