Новак Джокович: лучшие моменты года. ВИДЕО

В 2020 году Новак Джокович привел Сербию к победе на ATP Cup, а также стал победителем турниров в Дубае, Цинциннати и Риме.

Джокович в шестой раз завершил сезон в статусе первой ракетки мира. В этом году он выиграл 89% матчей (41-5).