  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович: лучшие моменты года. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович: лучшие моменты года. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Лучший теннисист мира был хорош в сезон коронавируса

Новак Джокович: лучшие моменты года. ВИДЕО
Новина українською

В 2020 году Новак Джокович привел Сербию к победе на ATP Cup, а также стал победителем турниров в Дубае, Цинциннати и Риме.

Джокович в шестой раз завершил сезон в статусе первой ракетки мира. В этом году он выиграл 89% матчей (41-5).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович теннис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...