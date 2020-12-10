Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: лучшие моменты года. ВИДЕО
Лучший теннисист мира был хорош в сезон коронавируса
В 2020 году Новак Джокович привел Сербию к победе на ATP Cup, а также стал победителем турниров в Дубае, Цинциннати и Риме.
Джокович в шестой раз завершил сезон в статусе первой ракетки мира. В этом году он выиграл 89% матчей (41-5).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дальше без Шахтера и Динамо. 16 клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
- ЛЧ. Интер - Шахтер 0:0. Дырявые руки
- Суркис обсудит с Луческу потенциальные зимние трансферы Динамо
- Это самое болезненное поражение в карьере Джоковича. ВИДЕО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...