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Квалификация Australian Open может пройти в Дубае

Теннис
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Квалификация Australian Open может пройти в Дубае
Новина українською

Квалификация к Australian Open пройдет с 9 по 13 января в Дубае. При этом матчи основной сетки начнутся только 8 февраля после двух недель строгого карантина для всех спортсменов.

Ранее стало известно, что на карантине теннисистам разрешат тренироваться – на первой неделе у игроков будет только один спарринг-партнер, а со второй недели в подготовке смогут участвовать до четырех человек.

Действующими победителя Открытого чемпионата Австралии являются Новак Джокович и София Кенин.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тим и Джокович провели матч года на турнирах АТР.

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В статье: Australian Open коронавирус
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