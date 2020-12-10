Квалификация Australian Open может пройти в Дубае

Квалификация к Australian Open пройдет с 9 по 13 января в Дубае. При этом матчи основной сетки начнутся только 8 февраля после двух недель строгого карантина для всех спортсменов.

Ранее стало известно, что на карантине теннисистам разрешат тренироваться – на первой неделе у игроков будет только один спарринг-партнер, а со второй недели в подготовке смогут участвовать до четырех человек.

Действующими победителя Открытого чемпионата Австралии являются Новак Джокович и София Кенин.