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Кепки с логотипом Федерера были распроданы за 10 минут

Теннис
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До этого подобную атрибутику производила фирма Nike

Кепки с логотипом Федерера были распроданы за 10 минут
Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер 1 декабря официально объявил о возвращении логотипа RF. 8 декабря стартовали продажи кепок с этим логотипом от Uniqlo, и первая партия была раскуплена всего за 10 минут, сообщает Barstool Sports.

В 2018 году швейцарец прекратил многолетние отношения с Nike и подписал 10-летний контракт с Uniqlo. С тех пор атрибутика Федерера стала выпускаться без фирменной "нашивки" — права на логотип RF принадлежали Nike, тогда как сам Роджер вёл переговоры с компанией.

В этом году прервалась рекордная серия Федерера, который впервые с 1999 года провёл сезон без единого финала на турнирах категории АТР. В нынешнем сезоне Роджер перенёс две операции на колене.

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В статье: Роджер Федерер
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